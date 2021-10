Bateu na mulher com bebê no colo e foi linchado

Um homem foi linchado por populares depois de agredir a esposa que estava com seu filho de 4 meses em Santa Bárbara d’ Oeste. O homem de 33 anos acabou preso no caso registrado na avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, bairro Parque do Lago. A ação da Polícia Militar aconteceu por volta das 22h35 e foi atendida pelos policiais militares cabo Ana Paula e soldado Fábio.

Eles foram acionados para atender uma ocorrência domestica. No local o autor estava sendo agredido por populares e de imediato foi detido. A vítima relatou que estava discutindo com seu companheiro embriagado e no mesmo momento foi agredida com socos na cabeça e costas, durante as agressões o filho do casal, que estava sem seu colo, foi atingido na cabeça. O bebê foi socorrido as pressas por outra viatura, devido ao soco na cabeça ele estava desfalecendo. A agredida também foi levada ao Pronto Socorro Dr. Edson Mano, onde passou por atendimento médico, já a criança permaneceu internada.

O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.