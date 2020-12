Bateu na moto, tentou fugir e tinha cocaína no carro

Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Americana depois de ter causado um acidente este sábado na vila Amorim, região central da cidade. Ele bateu com o carro que dirigia em uma moto na rua Luís de Camões, tentou fugir e foram encontrados traços de cocaína no carro- um VW Gol.

O motociclista R.B.P.P., 29, promotor de vendas transitava pela rua Luiz de Camões quando foi atingido pelo Gol dirigido por A.J.C., 36, vigilante. O carro cruzou a rua sem reparar nos sinais de trânsito causando colisão levando a vítima ao solo.

J.C. tentou fugir pela rua Vicente de Carvalho na contra mão de direção, batendo em um cesto de lixo e estourando o pneus. Testemunhas que viram o acidente conseguiram detê-lo, retiraram a chave do contato até a chegada da equipe da Gama.

Em averiguação no veículo foi localizado uma porção de cocaína e vestígios de consumo no interior do veículo.

R. foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o hospital Municipal e A. Conduzido até a central de polícia judiciária, onde fatos foram apresentados.