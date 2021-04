Bateu na esposa no Zanaga e foi direto pra cadeia de Sumaré

Por meio de solicitação via Controle da Guarda Municipal de Americana, equipes compareceram no bairro Zanaga para averiguar ocorrência de violência doméstica. No local, já havia uma ambulância socorrendo a vítima V.F, até a UPA do Zanaga.

Na ocasião a vítima alegou ter sido agredida física e psicologicamente por seu esposo V.A.S.

A vítima autorizou a entrada dos Guardas em sua residência, pois seu esposo não abria o portão, foi necessário que os GCMs pulassem o muro.

V.A.S, negou ter agredido sua esposa, disse que somente havia empurrado a mesma e se prontificou em ir até a delegacia.

A vítima foi socorrida na UPA Zanaga e depois transferida ao Hospital Municipal, onde as lesões foram constatadas por meio de laudo médico apresentado à autoridade policial na Central de Polícia Judiciária, sendo que o suposto agressor, também foi conduzido e apresentado para prestar esclarecimentos.

Diante dos fatos, a autoridade policial ratificou a voz de prisão e V.A.S foi recolhido à Cadeia Pública de Sumaré.