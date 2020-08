Bateu na mulher e foi em cana

Na noite desta segunda-feira (3), por volta das 22h05, um desentendimento entre casal resultou na prisão em flagrante de um indivíduo de 43 anos, responsável por ferir sua companheira. O caso ocorreu no Morada do Sol, quando a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), realizava patrulhamento tático pela Rua Florindo Cibin e observou o casal discutindo em frente a residência. De acordo com a polícia, o homem apresentava sinais de embriaguez e a mulher tinha manchas de sangue na região do rosto.

Após ser questionada pelos patrulheiros, a entrevistada alegou que seu companheiro chegara em casa embriagado e teria feito necessidade fisiológica em local impróprio. A mulher relata que após advertir, seu companheiro não gostou da atitude iniciando ofensas morais, ameaças e agressões físicas. Ainda de acordo com a vítima, para se defender utilizou um pedaço de ferro e mesmo assim as agressões não cessaram.

Diante da narrativa, o indivíduo foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante, após laudos médicos comprovarem as lesões na companheira. O autor foi recolhido para Cadeia Pública de Sumaré.