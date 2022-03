Bateu muito na mulher, que pode ficar cega. Foi em cana

Um homem que bateu bastante na esposa foi detido e preso pela Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste na sexta-feira à noite, na Vila Linópolis. L.A.S., 45, e acusado de violência doméstica e a mulher, que levou socos no rosto, corre o risco de perder a visão.

Por volta das 19h, uma equipe da PM foi atender ocorrência de violência doméstica na rua Cícero Jones. A solicitante informou que uma criança, B., de 9 anos, amiga de sua filha, pediu socorro por meio do aplicativo WhatSapp, relatando que seu padrasto estaria muito alterado e agredindo sua mãe no interior da residência. Chegando na casa, os policiais visualizaram L.A.S. totalmente transtornado e agressivo, se negando a atender a equipe e ainda ameaçando sua esposa S.C.S.S., 38, para que não fosse até o portão da residência conversar com os policiais.

Após longa negociação, o homem se acalmou permitindo que a mulher saísse da residência juntamente com os filhos, um de oito meses de idade, uma de nove anos e um de 12 anos para dar prosseguimento ao atendimento da ocorrência.

Questionada, a mulher informou que convive com L. há quase três anos e foi agredida com empurrões e socos na região do rosto, causando-lhe hematomas no olho direito e dores na região do pescoço. A dona de casa contou que as agressões do marido são recorrentes e que tem medo de que algo pior aconteça, uma vez que o autor é muito agressivo. A filha de nove anos confirmou a versão da mãe.

Já o homem informou que sofre de transtornos psicológicos e que não faz uso de medicamentos controlados há algum tempo e que após uma discussão com a amásia, ficou nervoso e a agrediu com socos e empurrões.

Os policiais solicitaram apoio médico e uma ambulância conduziu o homem até o Pronto-Socorro Edison Mano, onde foi medicado. A vítima, juntamente com seus três filhos, também foi conduzido até a unidade de saúde, onde foi constatado hematoma no olho direito, dores na coluna cervical, visão turva, mancha escurecida no campo de visão lateral do olho direito e escotoma bilateral. A médica alertou que devido à gravidade das lesões no olho, a vítima possuía alto risco de perder a visão, mantendo-a internada, aguardando vaga para ser transferida para o Hospital da Unicamp, em Campinas, para ser atendida por especialista.

O avô paterno das crianças foi até o pronto-socorro e assumiu a tutela temporária dos netos. L.A.S. recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu preso à disposição da justiça por crime de violência doméstica.

