Bateu na mulher, foi em cana com fiança em R$ 1 mil

Um homem foi preso por violência doméstica e teve a fiança estipulada em R$ 1 mil para poder sair da cadeia. O caso aconteceu por volta das 23h deste sábado na rua da Prata em Santa Bárbara d’Oeste.

Os PMs foram atender a ocorrência e encontraram a vitima D.O.L., que disse aos policiais que havia sido agredida pelo seu esposo W. A. com um tapa no rosto.

Com a chegada dos policiais o autor passou a ficar agressivo, desacatando a equipe e tentou evadir-se do local, porém em seguida foi detido e algemado. Partes conduzidas ao pronto socorro e em seguida conduzidas ao Plantão Policial onde foi elaborado flagrante de Violência doméstica/Vias de fato e o autor liberado após pagamento de fiança estipulado no valor de R$1.000,00.