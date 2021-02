Bateu com moto na árvore e perdeu a vida no jd das Flores

Um homem morreu vítima de um acidente de trânsito após bater sua moto em uma árvore na noite desta quinta-feira (18) no jardim das Flores em Americana. De acordo com a Guarda Municipal de Americana (GAMA), a vítima colidiu sua motocicleta contra uma árvore na Rua Lilases. O Corpo de Bombeiros encaminhou o homem ao Hospital Municipal, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como homicídio culposo na direção de veículo. A motocicleta foi recolhida ao Pátio Municipal pois estava com a documentação atrasada, com sinais de adulteração no emplacamento e adulteração do chassi.

O soldador Gemeson Souza Santos, 31, era natural de Itapetinga (BA), morava no bairro no Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste e deixa dois filhos. O sepultamento será nesta sexta-feira (19), por volta das 17h, no Cemitério Parque Gramado.