Bateu o carro, tinha feito ‘um corre’ e caiu pra PM

A polícia militar atendeu na tarde desta terça-feira uma ocorrência com arma de fogo em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi meio estranho e ocorreu por volta das 14h30 na rua do Trigo, jardim Pérola.

A equipe recebeu informações que um Fiat Palio Weekend havia colidido em um poste, e o condutor teria se fugido a pé. Durante a averiguação no local, realizaram busca veicular sendo localizado sobre o banco do motorista uma arma de fogo marca Taurus, Calibre. 38 com 01 munição intacta e numeração suprimida.

Com apoio de outras equipes o condutor da Palio W foi localizado nas proximidades. Durante a detenção de K.C.R.G., chegou ao conhecimento da equipe que o abordado havia praticado um roubo momentos antes, sendo reconhecido pela vítima que não quis formalizar o Boletim de Ocorrência. Diante dos fatos, veículo, indiciado e a arma foram apresentados no 2o DP, onde o delegado deliberou pela Apreensão de Objeto/Averiguação, liberando o indivíduo.