Bateu a moto no poste e morreu na madrugada

Motocicleta caída após acidente (Foto: Divulgação)

Um homem morreu na madrugada deste domingo (27) após bater com a moto que pilotava contra um poste no bairro Campo Limpo, em Americana. Saul Tadeu de Oliveira, 42, estava com uma moto de 250 cilindradas enquanto seguia pela rua Orlando Dei Santi no bairro Campo Limpo.

Por volta da 1h50, Saul perdeu o controle da moto e colidiu contra o poste de iluminação. Foi acionado o Corpo de Bombeiros e a vítima foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo do morador do bairro Jardim Bela Vista, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).