Bate boca e gritaria marcam primeira sessão de Santa Bárbara na pandemia

A primeira sessão presencial durante a pandemia em Santa Bárbara teve bastante exaltação e acusações por parte de alguns vereadores. O principal imbróglio do dia foi o caso de um paciente que precisa de cirurgia com risco de perder a perna.

Diante da situação do munícipe, o vereador novato Eliel Miranda (PSD) propôs uma CEI (comissão especial de inquérito) para investigar todo o histórico do paciente na cidade de Santa Bárbara. O assunto veio à tona nesta terça-feira.

O vereador Jesus Vendedor (Avante) tentou se defender por não ter assinado a CEI – o que causou o rebate de Eliel. Como o caso do paciente está sendo “acompanhado” por diversos vereadores, vários deles entraram no debate pra colocar suas respectivas versões.

O debate gerou acusações de populismo, de tentativa de publicidade e a famosa disputa pra saber quem é o “pai da criança” também deu as caras.

ÁUDIO DO PACIENTE – Em determinado momento, o vereador Careca do Esporte (Patriota) colocou um áudio do próprio paciente dizendo que não sabia quem era Eliel e dizendo que não era momento para uma CEI e que a ação de Eliel soava politicagem. O paciente ainda citou nomes de quem estaria ajudando diretamente na situação.

ASSINATURA DA CEI – O vereador Uruguaio (MDB) reclamou que Eliel chegou “impondo” para que vereadores assinassem a CEI e deu “conselhos” ao novato, afirmando que faltou diálogo por parte de Eliel. “Você tem que chegar com argumentos e não falando simplesmente pra assinar”, disse o experiente parlamentar.

“Também acho que devemos investigar a saúde, mas vamos investigar correto e não fazendo politicagem”, disse Careca.

Careca ainda disse que a cirurgia do paciente precisa ser paga. “Eu quero ver quem vai bater no peito pra ajudar pagar, disponibilizar pelo menos um pouquinho do salário daqui pra poder pagar a cirurgia, porque não é de graça não”, disse Careca.

Por vários momentos os vereadores chegaram a discutir fora do microfone com apontamentos de quem teria ou não falado com o paciente e quem teria ou não feito algo de concreto pela situação do rapaz. Os debates paralelos fora dos microfones fez com que o vereador Nilson Araújo (PSD) pedisse respeito aos colegas e o presidente da Câmara, Joel do Gás (PV) intervisse diversas vezes.

ELIEL REBATE – Eliel falou à imprensa após o fim da sessão sobre as críticas que acabou recebendo por conta de CEI e afirmou que a intenção foi de fiscalizar. “O que eu acho um equívoco é eu ter que fazer uma vaquinha pra pedir dinheiro para o vereador, gente o vereador é uma função de meio, fiscaliza, cobra. O conceito de política é a discussão que deve ser feita pra quem deve realizar o serviço. Hoje a Câmara precisa se conscientizar de que quem tem o papel e a caneta na mão pra fazer e pra responsabilizar e resolver tudo, inclusive servidores que erraram no meio do caminho, é o prefeito”, disse Eliel.