‘Batalha do face’ mostra equilíbrio em Santa Bárbara

A ‘batalha do face’ que tem como base apenas as reações às últimas 10 postagens feitas no facebook pelas páginas oficiais ou perfis mais ativos dos candidatos a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste mostra vantagem do candidato do PSD Dr José, com 2,9 mil interações, seguido pelo candidato oficial Rafael Piovezan/PV, que tem 2,1 mil interações.

Os dois estão bem à frente dos outros dois candidatos, que aparecem próximos, mas têm menos de mil interações cada. Fabiano Pinguim/Podemos tem 871 interações e Marcos Fontes/PSL bate as 700.

FATOR ANDIA– Apesar de não concorrer, o prefeito Dênis Andia/PV joga peso na candidatura de seu atual vice. E pesa bastante, afinal sua interações estão bem acima da média, passando das 4,5 mil reações, com algumas ‘hitando’ muito mais que outras.

Veja abaixo os dados aferidos no facebook.