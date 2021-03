Barreira Sanitária realizada nas principais entradas de Santa Bárbara

A Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar realizam a partir desta sexta-feira (26) a “Barreira Sanitária” nas principais entradas de Santa Bárbara d’Oeste. A ação segue diretriz do Conselho de Deselvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e reúne os 20 municípios da RMC.

O objetivo é fiscalizar a entrada de veículos vindos de outras cidades, principalmente da capital paulista, que terá feriado prolongado entre 26 de março e 4 de abril.

Trata-se de mais uma medida preventiva para diminuir a transmissão da Covid-19 e proteger as pessoas. A Prefeitura ressalta que é importante a compreensão de todos no que se refere ao cumprimento das medidas de segurança sobre a prevenção da doença, como evitar aglomeração, lavar as mãos, usar álcool em gel e, sempre que possível ficar em casa.