Barreira Sanitária em Santa Bárbara segue nos próximos dias

A Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar realizaram nesta quarta-feira (2) a “Barreira Sanitária” na Avenida Monte Castelo, uma das entradas da cidade. O objetivo é fiscalizar a entrada de veículos vindos de outras cidades por conta do feriado prolongado e orientar sobre as medidas protetivas contra a transmissão do Coronavírus (Covid-19). A ação, que segue diretriz do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e reúne os 20 municípios da RMC, segue nos próximos dias.

A Prefeitura também vai intensificar a fiscalização na cidade, em estabelecimentos, chácaras e praças para evitar aglomerações. É importante que as medidas de segurança continuem sendo cumpridas para evitar o aumento de contágio durante o feriado. É recomendável, se possível ficar em casa, garantir o isolamento social, usar máscara, lavar as mãos com frequência e usar álcool gel.

Em caso de dúvidas ou denúncias, a pessoa pode entrar em contato na Guarda Municipal, que atende pelos telefones 153 e (19) 3458-1388.