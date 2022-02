Barragem de Americana não apresenta riscos, dizem prefeitura e CPFL

A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) – barragem -, localizada no reservatório na região do Salto Grande, em Americana não apresenta riscos com as fortes chuvas dos últimos dias. A informação é da prefeitura de Americana e da CPFL Renováveis, empresa responsável pelo gerenciamento da PCH.

A CPFL, em nota ao NM, afirmou que duas das três comportas foram abertas nesta terça-feira, mas que trata-se de um procedimento normal. A empresa, ainda, afirma que todo o processo é monitorado 24h por dia. Leia a nota na íntegra:

A CPFL Renováveis esclarece que duas das três comportas do vertedouro da PCH Americana foram abertas, em 10 e 15 cm, em 1° de fevereiro, devido à alta afluência verificada na região, em razão das constantes chuvas. Tão logo a afluência diminua, e o nível do reservatório de Salto Grande esteja estabilizado na cota normal de operação as comportas serão fechadas. Situação que pode ser acompanhada no site do Consórcio PCJ https://www.saisp.br/geral/f_sala_situacao_pcj.jsp?fn=pcj_vazao.svg.

A empresa reforça que a PCH Americana conta com o monitoramento e operação remota 24 horas por dia, realizado pelo Centro de Operação Integrado (COI) da CPFL Renováveis – além de um grupo de especialistas que acompanham a fluência do reservatório, e, em qualquer incidente, podem acionar os órgãos da Defesa Civil, conforme previsto no Plano de Ação de Emergência (PAE).

Já a prefeitura afirmou que não há riscos de enchentes e destacou que o município conta com ações e medidas já previstas para garantir a segurança.

A Defesa Civil está se reunindo e acompanhando a situação da represa e da barragem junto com a CPFL. Não há risco de enchente provocada pela abertura da barragem. Vale destacar também que qualquer situação de risco criada pela barragem, o que não é o caso atual, já tem uma série de medidas e ações previstas a serem adotadas para garantir segurança e eficiência.

Na última semana, o vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um requerimento questionando a prefeitura da fiscalização na barragem. Leia aqui.