Barraco ‘usina do pó’ cai com 4 mil pinos

Um barraco que servia como ‘usina do pó’ tinha muita droga e foi estourado pela equipe da Gama Henrique e Siderlei, que fez incursão no intuito de coibir o tráfico de drogas na região da favela do Zincão. A ação começou na mata próximo a Av. Serra do Mar, local conhecido como Zincão, onde obtiveram êxito em localizar um tambor e em seu interior continha:

2 tijolos de maconha . 1.355kl

2 pedras a granel de crack. 292G

3 porções a granel de cocaína. 275G

Porções prontas para vendas, foram localizados:

567 porções de maconha.

292 eppendorf de cocaína.

65 pedras de crack.

SEQUÊNCIA– Diante do ocorrido foi solicitado apoio e compareceu as demais viaturas bem como equipe de canil, para assim averiguarmos uma denuncia de que, em um barraco, estariam algumas pessoas embalando drogas. Com apoio das equipes, foi averiguado o barraco que fica ao lado do local do tambor. Lá estava uma mulher, D.C.S.O., 27, que autorizou a entrada e sobre o guarda roupa localizamos 4 pacotes fechados de micro tubos com 4 mil unidades.

Sendo em seguida feito procedimentos de faro no local, porém nada mais foi localizado. Diante dos fatos, D.C.r foi conduzida a central de polícia Judiciária (CPJ) onde as drogas foram apreendidas e a mulher liberada.