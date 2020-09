Barilon vai ser o vice de Dr Lourenço

O PSDB de Nova Odessa decidiu ir novamente com chapa pura para as eleições municipais e indicou o vereador Vagner Barilon para ser o candidato a vice do novato Dr Lourenço. Chegou a haver um breve debate entre os dois principais fiadores da candidatura de Lourenço- o prefeito Bill e o ex-Manoel Samartin-, mas a receita que deu certo em 2008 e 2012 vai ser repetida agora.

Barilon tem larga experiência no legislativo presidindo a Câmara por mais de uma vez e nunca escondeu o desejo de estar no executivo. Por ora, vai como candidato a vice.