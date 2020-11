Bariátricos necessitam de suplementação de Vitamina B12

A obesidade é considerada uma doença crônica e que, infelizmente, segundo dados do IBGE, atinge cerca de 27 milhões de brasileiros. Como não se trata de algo que depende apenas de força de vontade, não há uma solução única para a cura. Por isso, na busca desse objetivo, um dos recursos que mais crescem no Brasil é a cirurgia bariátrica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), a operação teve aumento de 84,7% entre 2011 e 2018 no país. Somente em 2019, foram realizados 68.530 procedimentos do tipo, sendo 52.699 pelos planos de saúde, 12.568 pelo SUS (Sistema único de Saúde) e 3.263 particulares.

Entre os muitos cuidados pós-operatórios que devem ser acompanhados no paciente bariátrico, a prevenção de carências nutricionais é um dos mais importantes. A perda rápida de peso e a redução acentuada do estômago pode conduzir a maiores distúrbios de micronutrientes como as vitaminas D, E, K, Tiamina, Riboflavina, Niacina, Folato e a Vitamina B 12 que não podem ser sintetizadas, ou seja, os seres humanos não são capazes de produzi-las e por isso precisam de um monitoramento constante e a devida suplementação.

Por que a deficiência de vitamina B 12 acomete pacientes bariátricos e quais as consequências?

Explicando melhor, a deficiência de vitamina B 12 – cuja forma ativa é conhecida como mecobalamina – é algo bastante comum em pacientes bariátricos porque, para que haja a correta absorção, é necessário um fator intrínseco, ou seja, uma glicoproteína que é produzida justamente no estômago pelas chamadas células parietais. Além disso, com o passar do tempo, a deficiência de vitamina B 12 costuma se mostrar presente nos indivíduos cuja ingestão por meio da alimentação, em outras palavras, pelo consumo de carne, revela-se insuficiente.

Em alguns tipos de cirurgia bariátrica, a prevalência de deficiência de B 12 chega a ser de até 64%.

O déficit de vitamina B 12 pode ser assintomático ou sintomático, além de ter um quadro clínico variável. Portanto, os pacientes podem apresentar anemia, fraqueza, falta de ar, parestesias (sensação de formigamento), alterações da marcha e da coordenação, esquecimento (levando a um quadro de demência), aumento na concentração de homocisteína (que é um fator de risco cardiovasvular)entre outros sintomas.

Já existe no mercado nacional tratamento sublingual e indolor

“Como a mecobalamina desempenha uma série de funções essenciais para o organismo, entre elas, a produção de glóbulos vermelhos no sangue, e não a sintetizamos em nosso organismo, inserir alimentos ricos em vitamina B 12 é muito vantajoso, mas em casos específicos, como pacientes bariátricos, é importante que seja indicado o uso contínuo dessa vitamina como suplemento, por meio de uma avaliação médica feita com exames e monitoramentos periódicos, que irão quantificar a taxa de B12 no organismo”, explica Dra. Rita de Cássia Salhani Ferrari, médica geriatra e responsável pelo núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Marjan Farma.

O tratamento com mecobalamina é conhecido por ser um tanto quanto doloroso por conta das injeções intramusculares, o que leva, pacientes, muitas vezes, a negligência. A boa notícia é que agora já existe no mercado a vitamina B12 sublingual de forma ativa, que oferece absorção imediata, um grande alívio que garante maior adesão e enfatiza que nem todo tratamento médico precisa ser um incômodo.