Prefeitura multa bares e Trips é interditado

A prefeitura de Americana autuou os dois estabelecimentos que descumprir am as determinações do Plano SP durante a pandemia do coronavírus e interditou, por falta de licenciamento, o bar Trips 193, localizado na Avenida Paulista. Veja a nota da prefeitura emitida na tarde desta segunda-feira:

Referente ao estabelecimento Trips

Recebemos na manha do dia 14/06 o boletim de ocorrência, referente ao atendimento realizado pela Polícia Militar, onde constataram a situação encontrada no local no momento da diligência.

Com base no B. O. a VISA lavrou-se dois autos de infração por descumprir as medidas de prevenção ao Covid 19, promovendo aglomeração de pessoas sem mascaras no local; e por ultrapassar o horário de funcionamento permitido, até as 21 h.

O estabelecimento já havia sido orientado sobre as regras de funcionamento, porém desacatou as orientações e retornou a infracionar.

Além de toda problemática relativa ao Plano São Paulo, em diligência da VISA, verificou-se que o estabelecimento estava com o Certificado de Licenciamento Integrado – CLI vencido, motivo pelo qual foi penalizado com interdição total de suas atividades.

O estabelecimento poderá oferecer recurso no prazo de 10 dias. O processo administrativo de apuração seguirá e trâmite na Vigilância Sanitária, porém só poderá retornar suas atividades após apresentação da renovação do CLI.

Referente ao The Farm

Recebemos na manhã do dia 14/06 o boletim de ocorrência, referente ao atendimento realizado pela Polícia Militar, onde constataram a situação encontrada no local no momento da diligência.

Com base no B. O. a VISA lavrou-se dois autos de infração por descumprir as medidas de prevenção ao Covid 19, promovendo aglomeração de pessoas sem mascaras no local; e por ultrapassar o horário de funcionamento permitido, até as 21 h.

O estabelecimento já havia sido orientado,autuado e multado em janeiro/2021, por descumprir as regras de funcionamento, reincidindo as infrações, porém foi pego em reincidência.

O estabelecimento poderá oferecer recurso no prazo de 10 dias. O processo administrativo de apuração seguirá e trâmite na Vigilância Sanitária.

O NM solicitou à prefeitura os valores das multas e aguarda retorno.