Bares ignoram fase vermelha e abrem para o público neste sábado

Mesmo com a determinação da Fase Vermelha em todo o Estado de São Paulo nos finais de semana – todos teriam que estar fechados – bares de Americana seguem ignorando e abrem as portas para o público. Neste sábado, o NM apurou que pelo menos 5 bares estavam abertos recebendo clientes no local. Já alguns tradicionais, como o Armazém, Maravilha e Pézão estavam fechados.

O descumprimento vem sendo um problema não só para a prefeitura da cidade, que afirmou que a vigilância não tá dando conta da fiscalização, mas também entre donos de bares, justamente por uns respeitarem e manter as portas fechadas e outros não.

CHICO – O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV) fez uma solicitação – após reunião com prefeitos da RMC – para que os bares e afins possam funcionar até às 22h. O documento foi enviado ao Governo do Estado. Apesar do pedido, a proibição segue vigente.