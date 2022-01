Barco Escola está com agendamento aberto para escolas e entidades

O projeto educacional “Navegando pelas Águas do Conhecimento” está com agendamento aberto para escolas e entidades que queiram participar das atividades em 2022. A ação é uma parceria entre a Associação Barco Escola da Natureza, o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana), a Secretaria Municipal de Educação e a CPFL Renováveis.

Os interessados podem entrar em contato para agendamento com o Departamento de Meio Ambiente do DAE pelo telefone (19) 3471 2937 ou pelo e-mail [email protected].

Durante a atividade, os estudantes são recepcionados no barco do projeto, onde participam de uma aula de educação ambiental enquanto navegam pela Represa do Salto Grande. Em seguida, eles fazem uma visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) para conhecerem mais sobre temas como recursos hídricos; esgoto sanitário; os processos de purificação da água antes de ser destinada para o abastecimento da população; entre outros.

Balanço 2021

De 12 de novembro, quando o projeto foi remodelado e retomado, até 13 de dezembro de 2021, foram realizadas atividades com 719 alunos das escolas: EMEF “Prof° Jonas Corrêa de Arruda Filho”, que fica na Vila Margarida, EE “Prof° Bento Penteado dos Santos”, do Zanaga, e CIEP “Prof° Milton Santos”, da Praia Azul.

Além das escolas, o projeto “Navegando pelas Águas do Conhecimento” também atendeu entidades. No dia 15 de dezembro, participaram das atividades 17 crianças e oito responsáveis do Centro de Referência “Adelina Neme Zani”, da cidade de Conchal. As ações no ano passado foram encerradas no dia 21 de dezembro com a visita de 19 crianças e seis responsáveis da Igreja Ministério da Palavra “Projeto Arca Nova”.