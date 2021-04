Barbarense Ocimar Thuto morre de Covid

O barbarense Ocimar Barban, mais conhecido como Thuto, faleceu esta quinta-feira vítima da Covid 19. Parceiro de ‘som’ do ex-prefeito Denis Andia/PV, Thuto recebeu uma homenagem dele nas redes sociais. Ele deixa a esposa Zilma e a filha Vitória.

Abaixo segue o relato de Andia.

Hoje, a tristeza é muito grande pelo falecimento do Ocimar Barban, meu querido amigo Thuto. Conheci o Thuto antes de ele me conhecer. Ele tocava guitarra e cantava numa banda quando eu ainda nem imagina aprender os primeiros acordes.

Talentoso demais, virtuoso!

Foi numa noite dessas, vendo ele ali se apresentando numa festinha de aniversário, que me despertou a vontade de aprender e fazer as primeiras aulas de violão. Anos depois, o destino permitiu nos conhecermos. Tocamos juntos por vários anos e, mais do que isso, muito além da música, nos tornamos grandes amigos.

Um bom coração, generoso e bem-humorado. É assim que sempre vou lembrar dele.

Hoje, os acordes da canção são em tons menores, meu amigo! 🎸

Descanse em Paz!

Meus sentimentos à família.