Ex assessor parlamentar da ex vereadora Germina Dottori de Santa Bárbara d’Oeste na última legislatura, Abner Silva é o novo representante do Deputado Estadual Ataíde Teruel em nossa região.

Teruel tem uma ligação muito forte com a nossa região principalmente Santa Bárbara d Oeste , terra onde morou e nasceu os seus filhos. Neste mandato, o deputado já destinou cerca de quatro milhões de emendas parlamentares para Santa Barbara e Americana.