Barbarense Lucas Canova lança 1o single ‘Sou Teu Filho’

O Engenheiro Civil e Topógrafo Lucas Canova, natural de Santa Bárbara d’Oeste, lançou na sexta-feira (21/01) seu primeiro single intitulado “Sou Teu Filho”, disponível nas principais plataformas digitais. Atualmente, Lucas Canova trabalha com topografia e é membro da Igreja Ev. Sal e Luz. Por fazer parte do grupo de louvor, o pastor da igreja comentou sobre o tema do sermão que faria numa próxima semana. “A música ‘Sou Teu Filho’ foi inspirada para o sermão, como forma de fixar a mensagem e mostrar que pela obediência à Deus temos bênçãos diárias, somos filhos d’Ele e o quanto Ele nos ama”, contou.

Lucas também faz parte de uma comunidade de compositores cristãos (CMC Brasil), que é liderado pelo Produtor e Mentor Gerson Martins. Nesse grupo recebeu incentivo e encorajamento dos membros para tirar do papel sua música. Canova explica a produção do seu primeiro trabalho. “Como hoje em dia tudo é muito caro e no mundo da música não é diferente, resolvi por hobby aprender um pouco de produção musical pela internet e pude aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em minhas composições. Com as conexões que a comunidade de compositores de música cristã proporciona, consegui agregar riquezas no single, como os backing vocals do trio ‘Ar que Respiro’ da cidade de Caraguatatuba. A participação da minha esposa Raquel foi primordial para que tudo acontecesse. Obtive incentivo que tudo daria certo e sei que estava sempre em oração por mim.”

Canova além de fazer a produção do seu próprio single é multi-instrumentista, que o ajudou muito nas gravações em seu home estúdio.

Para fechar, Lucas Canova fala sobre o interesse pela música. “Desde pequeno meus 3 irmãos e eu fomos incentivados pelos nossos pais a se envolver com música e cada um partiu para um instrumento (guitarra, bateria, violão, saxofone e também o canto). Essas habilidades, usamos na igreja, para servir a nossa comunidade.”

Canova não para por aí e já está trabalhando para um próximo lançamento com estimativa para junho.

Para conferir o single, basta entrar no YouTube ou no seu aplicativo de música preferido e buscar ‘Sou Teu Filho’.