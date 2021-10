Barbarense lança seu primeiro livro infantil: Histórias de Montar

O professor e produtor cultural barbarense, João Marcelo Hansser, lança seu primeiro livro “Histórias de Montar” (32 páginas, editora Paladar Cultural). O lançamento ocorrerá no sábado (30/10), às 10h, no Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallun e domingo (31/10), às 10h, na Estação Cultural da Fundação Romi.

Com ilustrações de Gabriela Pyles, o livro traz a história de Miguel, um garoto de cinco anos, que quebra um vaso e toda a história se inicia. Por meio de questionamentos, descobertas e aprendizados, o garoto vai aos poucos percebendo a importância de coisas simples (e essenciais), como cuidar de uma planta, se organizar, buscar conhecimentos na escola, lidar com sentimentos e muito mais.

De acordo com o escritor, João Marcelo Hansser, o livro surgiu a partir de um desejo de falar sobre as transições da vida escolar, por meio do cotidiano, além de acalentar um desejo de escrever para crianças. “Como professor observei por alguns anos a dificuldade das crianças em lidar com as transições da vida. Mudar de ciclo escolar, a rotina, inserir novas informações e também novas responsabilidades se tornam tarefas hercúleas quando a criança não se reconhece na transição. Esse livro é o começo de uma história sobre as transições que ocorrem na vida de uma pequena criança”, destacou.

O escritor também enfatiza que a produção busca trazer como mensagem o autocuidado. “Quem planta um vaso, planta a si mesmo. Essa frase me levou a refletir sobre como cuidamos de nós mesmos e das nossas relações. Uma planta é um ser vivo que precisa de cuidados diários para viver, assim como nós seres humanos. Para as crianças cuidar de algo simples como uma planta é um universo cheio de possibilidades”, ressaltou.

Hansser lembra ainda que o livro traz uma experiência pessoal. “A família sempre me encorajou a encarar os medos e mudanças. Em certo momento, minha tia me ensinou a cuidar das minhas plantas com muito carinho, isso fez grande sentido, quando passei a fazer desse cuidado, um cuidado pessoal”.

O lançamento é aberto ao público e o livro será distribuído gratuitamente. Durante o evento, a abertura terá contação de histórias por Jotapê Antunes, além de uma oficina criativa de plantio. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou whatsapp (19) 97137-6490. O Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallun está localizado na Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova e a Estação Cultural da Fundação Romi está localizada na Av. Tiradentes, 2 – Centro, Santa Bárbara d’Oeste.

Todo o projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

O AUTOR – João Marcelo Hansser, 31 anos, é natural de Americana/SP e reside em Santa Bárbara d’Oeste. É formado em Letras – Português e Inglês pela FAM e Produção Cultural pelo Lume Teatro. Atualmente, é professor e produtor, desenvolvendo na área artística projetos culturais e pedagógicos. É fundador do Coletivo Casa Dois João. Participou de projetos como FASB (Festival de Arte Santa Bárbara), Circuito Santa Bárbara Terra da Brincadeira, Sarau Casa dois João, TradiçõesSP e Projeto Histórias de montar.

SERVIÇO

Lançamento do livro Histórias de Montar, de João Marcelo Hansser

Sábado (30/10), às 10h no Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallun – Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

Domingo (31/10), às 10h, na Estação Cultural da Fundação Romi – Av. Tiradentes, 2 – Centro

Distribuição gratuita