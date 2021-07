Barbarense brilha na natação juvenil

Atletas da Natação do Esporte Clube Barbarense, Categoria Infantil 1 e 2, participaram do PAULISTÃO FAP INFANTIL DE INVERNO, etapa realizada dias 14 e 15 últimos, na Arena ABDA na cidade de Bauru, obedecendo o protocolo de segurança, orientações sanitárias e de Saúde Pública emitido pela Organização Mundial de Saúde para atenuar a transmissão da COVID-19, respeitando todas suas diretrizes.

Participaram dessa etapa 40 equipes, com um total de 357 atletas. Os nadadores: Felipe Adorne, Elisa Bueno, Bianca Andretta e Rafael Rocha representaram a Natação do Barbarense sob o comando técnico do Prof Reginaldo Lopes. Destaque ao atleta Rafael Rocha de 13 anos (infantil 1) que obteve os seguintes resultados :

Campeão Paulista – 100 borboleta

Vice-Campeão – 50 livre e 200 costas

Dirigentes do ECB parabenizaram os atletas pela superação, bom desempenho e dedicação na competição.