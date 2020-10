Barbarense adere ao movimento ‘Eu Coopero com a Economia Local’

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 milhões de associados em todo o Brasil, tem investido desde junho num movimento para engajar as pessoas em prol dos negócios regionais, com a campanha ‘Eu Coopero com a Economia Local’. A iniciativa colaborativa visa o fomento do empreendedorismo e dos pequenos negócios, setor que, em 2019, registrou um aumento de 22% em novas vagas de emprego criadas, em comparação com o ano anterior, segundo o Sebrae.

Com campanhas de comunicação, parcerias e um selo que destaca empresas engajadas, o movimento reforça a importância dos pequenos empreendedores e do comércio local para o desenvolvimento da economia. Com a ação, o Sicredi também busca conscientizar os consumidores sobre a necessidade de consumir produtos e serviços regionais, formando uma corrente positiva em prol das microrregiões.

“Cada vez mais, acreditamos que a ajuda mútua e a solidariedade, tão inerentes ao cooperativismo, são saídas para a retomada da economia e o desenvolvimento da sociedade”, afirmou o presidente nacional do Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

SICREDI UNIÃO PR/SP

No interior de São Paulo, nas regiões do Centro e Centro Leste Paulista, a adesão tem sido acima das expectativas em várias cidades como, por exemplo, Espírito Santo do Pinhal, Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste.

Em Espírito Santo do Pinhal, a Associação Comercial e Empresarial, uma das entidades mais representativas no município e com 400 associados distribuídos nos segmentos de Indústria, Comércio e Prestação de Serviços, tem participação ativa nos assuntos relacionados ao desenvolvimento da municipalidade e abraçou o movimento fomentado pela Sicredi União PR/SP.

“Priorizar a economia local é essencial para as comunidades serem capazes de competir num mundo que muda rapidamente. Hoje, o sucesso das comunidades depende das suas capacidades de adaptarem-se a um ambiente de mercado cada vez mais competitivo. E o movimento ‘Eu Coopero com a Economia Local’ vem totalmente de encontro às propostas da Associação Comercial, estimulando o desenvolvimento local, fortalecendo cada elo da cadeia econômica e social e proporcionando um ambiente favorável para empresas e comunidade dentro do município”, disse José Antonio Possati, gerente da entidade.

Já em Santa Bárbara, Wendel Pequeno da Silva, proprietário da rotisseria Manjericão com Pimenta, se engajou ao movimento. “Essa campanha coincide com meus propósitos, pois sempre procurei trabalhar com fornecedores locais e, assim, criar uma rede de apoio para valorizar o comércio de nossa cidade”, afirmou o empresário que tem quatro funcionários. “Através das redes sociais, busco passar essas informações aos nossos clientes mostrando que nossos produtos são bons tanto quanto os das cidades vizinhas”, completou Wendel que está estabelecido há dois anos e meio.

RESTAURANTES DA RUA DO PORTO

Considerado o principal cartão postal de Piracicaba e tradicional ponto turístico da cidade, a Rua do Porto possui 20 restaurantes que recebem mais de cinco mil pessoas nos finais de semana. Dois desses estabelecimentos, Capitão Gancho e Chevette, já aderiram ao movimento proposto pela Sicredi.

“Além de fomentar o comércio, essa iniciativa fortalece e valoriza ainda mais o trabalho dos pequenos negócios ao criar um ciclo mercantil que não existia. Hoje, só trabalho com o chope de um produtor local, que é a Cevada Pura e ele, adquire o bolinho de tilápia com parmesão que fabrico para vender na cervejaria”, explicou Fernando Bera, chefe de cozinha e proprietário do restaurante Capitão Gancho.

DICAS PARA EMPREENDEDORES

Integrando o movimento ‘Eu Coopero com a Economia Local’, o Sicredi lançou o hotsite que serve como fonte de informações e também como ferramenta de apoio para pequenos empresários. Intuitiva e de fácil navegação, a plataforma é um canal de conteúdo que apoia o empreendedor a impulsionar seus negócios com dicas, orientações e até ferramentas que o ajudam na divulgação de seus produtos e serviços no ambiente digital.

“O desenvolvimento das cidades onde o Sicredi atua é um dos principais propósitos da instituição financeira cooperativa desde a sua fundação. Ou seja, é nosso dever contribuir para o crescimento das sociedades onde estamos inseridos”, consideraram Gustavo Nicoletti e Júlio César Alcântara, respectivamente, gerentes de Desenvolvimento nas regiões Centro e Centro Leste Paulista da Sicredi União PR/SP.

Em uma área específica para empreendedores que buscam desenvolver seus negócios, estão disponíveis vídeos gravados por colaboradores do Sicredi que explicam o que são as redes sociais, como criar contas empresariais nessas mídias, dicas de conteúdo, micromarketing, atendimento, fluxo de caixa, negociação com fornecedores e oportunidades de inovação com meios de pagamento digitais. Temas como esses também são abordados em e-books, disponibilizados gratuitamente para download.

Os visitantes do hotsite do movimento ‘Eu Coopero com a Economia Local’ podem ter acesso a um gerador de anúncios digitais com o qual empresários podem criar, de maneira personalizada, cards para Facebook, folhetos e banners, entre outros itens de comunicação online que os ajudam a impulsionar os seus estabelecimentos em ambientes digitais.

IMPACTO POSITIVO

Com atuação pautada pela promoção do ciclo virtuoso, o cooperativismo tem gerado, ao longo dos anos, impacto positivo nos municípios onde atua. A pesquisa ‘Benefícios Econômicos do Cooperativismo de Crédito na Economia Brasileira’, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), demonstra o bom desempenho econômico de 1,4 mil municípios brasileiros que passaram a contar com uma ou mais instituições financeiras cooperativas durante o período analisado no estudo, entre 1994 e 2017.

De acordo com o estudo, o cooperativismo incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios onde atua em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%.