Barato! Hotel Urbano tem 7 dias em Orlando por R$1490

O site especializado em agência de viagens Hotel Urbano lançou uma promoção imperdível para quem deseja conhecer os melhores parques de diversão do mundo, como Disney e Universal, em Orlando, Flórida.

São 7 diárias por apenas R$1489,60 sem taxas e com datas flexíveis. O período válido para a viagem é de 01 agosto de 2023 a 30 de junho de 2024. O cancelamento é grátis. Além da promoção, ainda é possível dividir o valor em 12x.

De acordo com o Hotel Urbano, o pacote inclui:

Aéreo: Passagem aérea de ida e volta entre a cidade de origem e Orlando – Aeroporto Internacional de Orlando (MCO), em classe econômica, podendo haver conexão e/ou escala.

Bagagem: Este pacote permite levar uma bagagem de mão com até 10 quilos. Desta forma, você poderá levar uma mochila ou bolsa (que deverá ser acomodada debaixo do seu assento) e uma bagagem de mão (que deverá caber no compartimento superior do avião).

Hospedagem: Em Orlando no Seralago Hotel e Suites, Destiny Palms Hotel ou outro de categoria econômica, sem café da manhã.

A hospedagem será definida pelo Hurb de acordo com a disponibilidade e tarifário promocional.

Obs.: o pacote não inclui transfer.

Atenção: As diárias são contabilizadas pelas noites dormidas a partir da sua chegada no hotel.

Idiomas do hotel: Português, inglês ou espanhol

Para comprar e tirar dúvidas em relação ao pacote, CLIQUE AQUI.