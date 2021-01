Baralho contribui para a psicoterapia de pais e filhos

Contribuir para a psicoterapia, o diálogo e o entendimento entre pais e filhos são alguns dos propósitos do Baralho Sobre Modos Parentais. Trata-se de um jogo de cartas de a pais e psicoterapeutas que atuam com crianças baseado no referencial teórico da Terapia do Esquema, da Terapia Cognitiva Comportamental. A proposta e execução é da psicóloga e professora da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Juliana Vieira Almeida Silva, juntamente com as psicólogas Natanna Tayara Schutz e Mariane Natayane Alessi.

“Por meio das cartas, os pais podem conhecer os conceitos da Terapia dos Esquemas, e construir estratégias de como agir quando os filhos estiverem ativados. Como consequência, podem fortalecer a relação saudável na tratativa das demandas parentais, contribuindo para o bem-estar de toda a família”, explica Juliana.

Apesar das cartas dos baralhos serem retratadas com base em uma família composta por pai e mãe, todas as formas possíveis de configuração familiar podem ser incluídas.

O baralho está à venda com a própria autora, no telefone (47) 99230-8037, mesmo número para mais informações.