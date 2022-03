Bar do Zuíno volta após 7 meses

Sete meses depois da morte do seu fundador, o bar do Zuíno volta a abrir as portas. O retorno foi postado nas redes sociais e a família retomou o bar depois do período de luto. “Passando para avisar todos amigos e clientes do Zuinobar Souza que estamos abertos novamente , eu Tania Romanholi e Fernando Romanholi contamos com vocês”.

JESUINO SILVA SOUZA, conhecido como Zuino, dono do Nosso Bar em Americana, morreu em agosto passadovítima da Covid 19. Ele tinha 59 anos e era natural de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia.

O bar funcionou por décadas na rua João Santa Rosa na região do São Luiz e resistiu a várias crises. Antes se chamava Bar do Zuino depois passou para Nosso Bar. Participou de algumas edições do Roteiro de Buteco, que levava a classe média de Americana para bares populares da cidade.