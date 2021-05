Bar tinha traficante fujão no Esmeralda

Um traficante fujão foi pego pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite desta quinta-feira. A ação foi por volta das 22h30 em um bar que fica na rua do Centeio no jardim Esmeralda.

A equipe de Apoio recebeu denúncia informando que no bar estaria ocorrendo intensa atividade de tráfico de drogas. Os GMs intensificaram o patrulhamento e, ao se aproximar do bar, L., 33, fugiu para os fundos do estabelecimento enquanto A., 39, veio em direção da equipe aparentemente para ser abordado.

Submetido a busca pessoal, A. tinha consigo R$ 140. Já L., o fujão, foi abordado no corredor dos fundos que da acesso a um banheiro. Na busca pessoal nada de ilícito foi localizado, mas, devido a quantidade de denúncias foi solicitado apoio da equipe de Apoio 1 e Viatura 10 GM onde foi feito uma busca minuciosa no estabelecimento não sendo localizado nada de ilícito, apenas R$ 90 sob o balcão.

Foi solicitado então apoio do Canil GM e a cadela de detecção Jade localizou dentro do chuveiro do banheiro interno 26 porções de cocaína e dentro da porta do banheiro externo foi localizado mais 64 porções de cocaína. Para minimizar o risco de fuga foi feito o uso de algemas conforme D8858/16 e os dois homens foram conduzidos ao plantão policial e após narrado os fatos a autoridade plantonista o mesmo determinou a apreensão da droga e dinheiro liberando os dois para futuras investigações através de inquérito policial.