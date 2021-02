Bar no Zanaga tinha vendedor especial (droga), que rodou

Um bar no Zanaga em Americana abrigava um ‘vendedor especial’ que acabou sendo denunciado, levado em cana e depois liberado. A Guarda Municipal de Americana/Gama deteve o homem por porte de drogas na tarde desta sexta-feira na avenida Cecília Meireles, bairro Antônio Zanaga. A ação foi por volta das 16:30h e contou com a Equipe de Romu Subinspetor Queiroz, Gcms Roque e J Eduardo e o Apoio de Romu Canil Gcms Lopes e Machado e Operacional Subinspetor Antunes, GMF Suellen e GM Novais.

O patrulhamento recebeu informações via rede rádio Gama de que um estabelecimento comercial denominado “bar da Lú” conhecido nos meios policiais pela venda de drogas, havia um rapaz cuja características e modos operandi foram fornecidos, estaria na atividade ilícita de tráfico. Em posse das informações, com apoio de uma viatura operacional e Romu Canil passaram as equipes diligenciarem e observaram um rapaz semelhante ao caso da denúncia.

Percebendo a aproximação das viaturas, ele fez menção de levar algo na boca incitando os romurianos a fazer a abordagem. Durante a busca pessoal realizada, foram encontrados duas pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Como na denúncia citava o local do armazenamento das drogas, durante as averiguações outras 39 pedras de crack foram encontradas e 12 porções de cocaína.

O ajudante geral J.R.S, 29, foi entrevistado e relatou que teria engolido porções de crack e cocaína quando observou a chegada das equipes, assumindo a venda de drogas pelo valor de R$ 10 cada porção de crack e R$ 20 cada porção de cocaína. Foi dada voz de prisão e encaminhamento até unidade hospitalar para expelir as drogas engolidas e posteriormente encaminhamento dele, drogas e dinheiro a delegacia de polícia civil. Autoridade policial signatária após tomar conhecimento dos fatos, deliberou pela apreensão do ilícito, dinheiro e após procedimentos cartorários de polícia judiciária, averiguado liberado.