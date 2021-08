Bar do Pico recebe homenagens na Câmara de Sumaré

Os vereadores Willian Souza (PT) e Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania) congratularam o Bar do Pico, localizado no centro de Sumaré, pelos dois prêmios recebidos no 2º Festival Brasil Sabor, promovido pela Regional de Campinas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). As moções nº 253/2021 e 256/2021 foram apresentadas pelos parlamentares na sessão da Câmara da última terça-feira (3) e foram aprovadas por unanimidade no plenário virtual.

Os documentos explicam que o Bar do Pico nasceu há três anos e meio, por iniciativa de seu proprietário, Evaldo Perissinotto, que largou a carreira no setor automobilístico para montar o restaurante. A proposta teria sido de um lugar rústico, mas aconchegante, que pudesse servir bem e exaltar a cultura de Sumaré. O próprio nome do estabelecimento homenageia um dos maestros mais conhecidos da cidade, Dorival Gomes Barroca, que era conhecido como Pico.

Segundo as moções, para garantir a aceitação dos pratos, houve a decisão de montar um grupo de degustação para avaliar e aprovar as receitas. O próprio Jiló Recheado, prato campeão do Festival Brasil Sabor 2021, passou por quatro revisões de receita antes de compor o cardápio.

Para Rodrigo, “são três anos e meio de desafios e adaptações em busca de aperfeiçoamento e, mais recentemente, sobrevivência. Mesmo com todas as dificuldades, o Pico manteve os colaboradores e segue se reinventando na luta pela manutenção das atividades. Exemplo disso é que, há apenas um mês, iniciou a atividade de trattoria italiana nos almoços de quinta a domingo, gerando receita, renda e empregos”, lembra.

Ainda de acordo com o vereador, o convite para o festival gastronômico veio da Abrasel, quando o bar buscava apoio durante a pandemia. Mesmo sendo a primeira vez que participa deste tipo de competição, o Bar do Pico venceu as modalidades de melhor gastronomia e melhor atendimento.

Já Willian considera que “Evaldo, o Vado, também é um personagem importante na história de Sumaré. Foi diretor cultural e social do Clube Recreativo, contribuindo muito com a cultura municipal. Nas paredes do Bar do Pico, é possível ver toda a cidade, através de lindas fotos e de registros intelectuais importantes. Vado sempre teve a música em suas veias, e, hoje, é a música que impulsiona o Bar do Pico. Agora, além da qualidade musical, o local se tornou referência em atendimento e referência em qualidade, com o prato Jiló Recheado. Vado, sempre visionário, tem trazido mais um diferencial ao nosso município”, exalta o presidente da Casa.