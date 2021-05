Bar do centro tinha maquininha desligada

Imagem ilustrativa

Uma máquina caça-níquel (maquininha) foi localizada pela Polícia Militar no interior de um bar, na rua 13 de Maio, região central de Santa Bárbara d’Oeste. Segundo informações, uma equipe foi ao local, na noite deste sábado (1), para averiguação de um possível homem armado no estabelecimento comercial.

No interior do bar, observaram uma máquina caça-níquel desligada, não sendo localizado nenhum armamento com os clientes ou com o proprietário. Diante dos fatos foi informado ao Plantão Policial o fato do jogo de azar, mas não foi enviada uma perícia ao local, assim, somente o proprietário foi orientado.

Após SBNotícias.