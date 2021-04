Bar da Montanha fecha as portas em Limeira

Um dos mais tradicionais bares de rock da região, o Bar da Montanha fechará as portas em Limeira. Leia abaixo nota do dono do bar que por décadas foi ponto de encontro de muita gente de toda a região.

Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.

Após 21 anos o Bar da Montanha veio se despedir de seus amigos, clientes e de todos que direta, ou indiretamente fizeram parte desta história de sucesso.

Foram longos anos de trabalho em nome do lazer, da cultura, entretenimento, promovendo centenas de ações sociais aos mais diversos fins, colocando Limeira no circuito de grandes eventos e nos dando destaque como uma das mais respeitadas casas de shows e espetáculos do Brasil.

São incontáveis os números de artistas nacionais e internacionais que desfilaram em nosso palco e de todo canto do mundo, construindo uma história que jamais se apagará, mas que a partir de agora estará nas lembranças de quem por ali passou e se divertiu conosco.

Os motivos são óbvios, em meio a uma pandemia global que se alastra por mais de ano e sem data marcada para seu fim. Isso afetou economicamente muitos estabelecimentos por todo mundo, mas acima disso também colocou a ambição de muitos em tirar proveitos deste momento de fraqueza iminente.

Vamos continuar contando nossas histórias, para que apenas o espaço físico tenha chegado ao seu fim, mas que possamos continuar com a alma do projeto Bar da Montanha sempre vivo.

Portanto, não é um adeus e sim um até breve.

Abraço musical

Evandro Negrucci