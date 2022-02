Bandidos fazem família refém na zona rural de SB

Bandidos fizeram uma família de refém na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste. O ataque foi no bairro Cruzeiro do Sul na tarde da terça-feira (01) e o roubo aconteceu por volta das 17h. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a família de três pessoas estava na sala quando todos foram rendidos por três homens, um deles aramado. Pai, mãe e filha foram trancados no banheiro.

O trio levou uma bolsa, uma mochila, documentos pessoais, cartões de banco e dinheiro – a vítima não soube precisar o valor do prejuízo. Depois disso, os ladrões fugiram com o carro da família, um Ford Fiesta.

O caso foi registrado no Plantão Policial, onde será investigado.

Imagem ilustrativa