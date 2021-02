Banda Sinfônica faz apresentação nesta segunda pela internet

A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, mantida pela Prefeitura de Nova Odessa, realiza na segunda-feira (22/02), a partir das 20h, a segunda apresentação de 2021 por meio de concertos transmitidos ao vivo pela internet. A apresentação, que será realizada sem público das dependências do Teatro Municipal Divair Moreira, pode ser acompanhada ao vivo pela página da Banda no Facebook (facebook.com/bandanovaodessa), com retransmissão pelo canal oficial da Prefeitura (facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa).

Batizada de “Concertos em Lives 2021”, por conta da pandemia e impedimento de apresentações abertas ao público, a atração desenvolvida pelo maestro Márcio Beltrami, foi bem recebida pelos espectadores ao longo do ano passado, e voltou em 2021 com força total. Na semana passada, na abertura da temporada, o vídeo alcançou uma audiência de mais de 2 mil pessoas, com mais de 130 compartilhamentos e comentários.

“Nossa proposta de amenizar a angústia e o estresse das pessoas em quarentena foi bem assimilada pelo público no ano passado e, já em nosso primeiro concerto de 2021, a receptividade foi novamente muito positiva. Tivemos muitos acessos e a apresentação repercutiu bastante nas redes sociais. Esperamos repetir a dose na próxima segunda-feira, onde todos estão convidados a acompanhar pelas nossas redes sociais”, afirmou o maestro.

No concerto da próxima segunda-feira, serão apresentados a parte 2 dos clássicos da música brasileira, com canções de Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Raul Seixas, Waldir de Azevedo, com o seu clássico “Brasileirinho”, entre outros nomes da música popular.

“Separamos canções que fazem parte da história da música popular do Brasil e com certeza são conhecidas do nosso público. A música tem o poder de emocionar e é justamente isso que queremos fazer nesta nossa próxima apresentação”, informou Beltrami. O regente da banda novaodessense reforça que as apresentações seguirão todos os protocolos de segurança, com distanciamento entre os músicos e higienização dos instrumentos.