Banda Sinfônica de NO se apresenta essa quinta, Dia da MPB

Sob regência do maestro Márcio Beltrami, a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, mantida pela Prefeitura de Nova Odessa, apresenta nesta quinta-feira (21/10), às 20h, no Teatro Municipal Divair Moreira, uma celebração especial gratuita em homenagem ao Dia da MPB (Música Popular Brasileira).

Para os que queiram acompanhar o espetáculo ao vivo, as inscrições serão feitas online através da plataforma Sympla, até às 16h da data do evento. Serão 120 inscrições disponíveis e para garantir a vaga basta acessar https://www.sympla.com.br/concerto-dia-da-musica-popular-brasileira__1383113.

Para os que não conseguirem assentos no Teatro, o evento também será transmitido online, pelo Facebook da Banda, em https://www.facebook.com/bandanovaodessa/, com retransmissão pela fanpage da própria Prefeitura de Nova Odessa na mesma rede social, a https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/.

O Teatro Municipal Divair Moreira fica localizado na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras. Mais informações podem ser obtidas na Diretoria de Cultura da prefeitura, pelo telefone (19) 99762-6369, pelo instagram @culturanovaodessa ou pelo e-mail [email protected]

DATA E REPERTÓRIO

Comemorado no dia 17 de outubro, em homenagem à data de nascimento da maestrina e primeira compositora de MPB, Chiquinha Gonzaga, o Dia da MPB é especial para relembrar as maiores composições brasileiras que fazem parte de nossa identidade nacional.

O repertório será composto dos clássicos da música popular brasileira, com diversos arranjos especiais de Gilson Santos – músico trompetista, compositor e arranjador de diversas obras premiadas em diversos concursos no Brasil e no exterior. Em parceria, no comando do piano, estará o multi-instrumentista Felipe Coelho, e nos vocais a cantora Keyla Gomes Jardim Pironelli.

A BANDA

Criada em 1987, a Banda Sinfônica de Nova Odessa foi nomeada “Professor Gunars Tiss” em 1998. É mantida pela Prefeitura e vem se consolidando como uma referência cultural da cidade. Foi nove vezes campeã estadual (1994, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 e 2004) e bicampeã nacional de bandas (1999 e 2000). Em 1997, sagrou-se campeã do Concurso Pró-Banda, da Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo.

Em maio de 2001, lançou seu primeiro CD, “Encontro com a Música”, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal. Em 2006, lançou o segundo CD, “A Música Modo Quartal do Nordeste Brasileiro”, com obras do compositor Normando Carneiro da Silva e que serviu para sua tese de doutorado em Portugal. Em 2007, veio o terceiro álbum, em parceria com a Funarte, servindo de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura.

Atualmente, a Banda Sinfônica Municipal conta com 38 de um total de 44 integrantes. Seu repertório é eclético, indo do erudito ao popular e abrangendo todos os gêneros musicais. Além das apresentações na cidade, participa de diversos eventos regionais, estaduais e nacionais, levando o nome de Nova Odessa para todo o Brasil.