Sinfônica Sumaré promove apresentações online

Em celebração ao aniversário de 152 anos de Sumaré, a Banda Sinfônica Dorival Gomes Barroca promove nas próximas semanas uma série de lives na página da Prefeitura no Facebook. Serão concetos curtos e com número reduzido de participantes, atendendo as normas sanitárias e de proteção. A primeira apresentação será nesta quarta-feira, dia 8, às 10 horas, com o quinteto de sopros, exibindo um repertório variado.

“Este ano, devido à pandemia do coronavírus, nossas atividades de comemoração do aniversário da cidade serão online e sempre atendendo as normas das autoridades sanitárias e de Saúde, além de serem totalmente gratuitas para a populção e sem custos para a Prefeitura. O concerto do quinteto de sopros da Banda Municipal abrirá nossa programação, elaborada com muito carinho para levar alegria e bem-estar aos nossos moradores. Estamos passando por um momento difícil e que exige muitos cuidados, porém, não podemos deixar de promover – com criatividade e responsabilidade – atividades que ofereçam mais qualidade de vida à nossa população e estimulem os sentimentos de orgulho e pertencimento, para que possamos, juntos, cuidar cada vez mais e melhor da nossa cidade. Juntos somos mais fortes!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A programação dos 152 anos da cidade conta com atividades culturais, esportivas, ações de orientação e prevenção em saúde. Todas as atividades podem ser conferidas no Facebook da Prefeitura, www.facebook.com/prefeituramunicipaldesumare.

Confira o cronograma de apresentações online da Banda Municipal: