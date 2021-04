Banda Sinfônica de Nova Odessa inicia projeto nesta 6ª

Ocorre nesta sexta-feira, dia 16, a partir das 20h e de forma online, a segunda apresentação do “Projeto Música de Câmara 2021” da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa Professor Gunars Tiss. Nesta nova programação, músicos da Banda Municipal se apresentarão em diversas formações, sempre com um repertório bem variado, do erudito ao popular. As publicações serão as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre as 20h, no canal https://www.facebook.com/bandanovaodessa/.

Nesta sexta, a apresentação é do Trio de Palhetas Duplas, tendo no repertório “Bandinha da Roça”, de Fabiano Lousano, e “Lua Branca”, de Chiquinha Gonzaga – dois clássicos da música brasileira. Feminino, o trio é formado por Ellen Diana de Freitas (oboé), Mirella Moreira Gomes (fagote) e Renata Senje Nicácio (fagote).

A primeira apresentação da nova programação foi no último dia 14 e contou com o Quinteto de Metais e Percussão da Banda Municipal, formado por Bruce Willian, Marcelo Lopes, William Alves dos Reis, Evandro Neves, Heber Martins e José Justino. “Obrigado queridos por alegrar nossas almas e nossos lares com boa música e tudo de bom ela traz”, comentou Marco Aurélio no Facebook da Banda.

Segundo o maestro Márcio Beltrami, “o Projeto Música de Câmara, além de estar alinhado ao combate à pandemia e respeitar todos os protocolos de segurança sanitária, contribui com uma atividade de apoio emocional, social e cultural para a população, sem contudo deixar de mostrar o trabalho da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa que, de forma eclética subdividida em grupos menores de músicos, continua o seu trabalho”.

Não é a primeira vez que a Banda Sinfônica de Nova Odessa se apresenta de forma online neste ano sempre sob a regência do maestro Marcio Beltrami. Em função da pandemia que continua, a Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa – reconhecida nacionalmente por seus arranjos para músicas de ritmos populares – retomou em 2021 as atividades exclusivamente por meio de concertos transmitidos ao vivo pela internet.

No dia 8 de março, por exemplo, foi realizado o “Concerto Digital Especial pelo Dia Internacional da Mulher”. Neste caso, a apresentação foi gravada e contou com uma mensagem de saudação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Também já foram realizadas duas apresentações com transmissão ao vivo a partir das dependências do Teatro Municipal Divair Moreira, por meio do projeto batizado de “Concertos em Lives”, que foi criado por conta da pandemia e impedimento de apresentações abertas ao público.