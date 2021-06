Banda Sinfônica de Nova Odessa apresenta concerto 2ª-feira

Na segunda-feira (28/06), a Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa Professor GunarsTiss fará mais uma edição do Concerto Digital Junino com as melhores músicas dos “arraiás” do Brasil. Sob a regência do maestro Márcio Beltrami, o evento será transmitido ao vivo, às 20h, pela Facebook da banda – https://www.facebook.com/bandanovaodessa/ –, a partir das dependências do Teatro Municipal Divair Moreira, mas sem a presença de público.

“Pela qualidade e empenho dos músicos, a Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa, transita em todos os gêneros e estilos musicais”, afirmou o maestro. “Apesar da suspensão das apresentações presenciais em virtude da pandemia de Covid-19, não quisemos deixar passar despercebida essa comemoração tão apreciada pela população. O Concerto Digital da Banda Sinfônica de Nova Odessa está sendo uma forma talentosa de mostrar que o espírito das festas juninas se mantém vivo em nós”, completou o diretor municipal de Cultura e Turismo, Carlos Pinotti Jr.

Não é a primeira vez que a Banda Sinfônica de Nova Odessa se apresenta de forma online. Desde o início do ano, todos os seus concertos têm sido feitos exclusivamente pela internet. No último dia 14/06, a Banda transmitiu a primeira edição do Concerto Digital Junino. Em abril, ganharam destaques as apresentações do Projeto “Música de Câmara” e os concertos em comemoração ao “Dia das Mães” e ao “Aniversário da Cidade”. Em março, houve o “Concerto Digital Especial pelo Dia Internacional da Mulher”.

CONHEÇA

Criada em 1987 e nomeada “Professor Gunars Tiss” em 1998, a Banda Sinfônica de Nova Odessa é mantida pela Prefeitura da cidade e é nove vezes campeã estadual (1994, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 e 2004) e bicampeã nacional de bandas (1999 e 2000). Em 1997, sagrou-se campeã do Concurso Pró-Banda da Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo.

Em maio de 2001 lançou seu 1º CD, “Encontro com a Música”, em parceria com a Educação Municipal. Em 2006, lançou o 2º CD, “A Música Modo Quartal do Nordeste Brasileiro”, com obras do compositor Normando Carneiro da Silva e que serviu para sua tese de doutorado em Portugal. Em 2007, veio o 3º álbum, em parceria com a Funarte, servindo de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura.

Além das apresentações na cidade, a Banda Sinfônica de Nova Odessa participa de diversos eventos e fóruns regionais, estaduais e nacionais, levando o nome da cidade para todo o Brasil.

“Atualmente estamos com 38 músicos, mas a Banda completa tem 44. O repertório é bem eclético, do erudito ao popular, abrangendo todos os gêneros e estilos musicais”, afirmou o maestro Márcio Beltrami. A Banda é conhecida também por suas versões para clássicos da MPB (Música Popular Brasileira) e da música pop em geral.

A formação da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa é composta dos seguintes instrumentos: flauta, oboé, fagote, clarineta, clarone, saxofone, trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba e percussão completa abrangendo: bateria, bombo, tímpanos, glockenspiel, marimba, xilofone, vibrafone bongo, tumbadora, chocalho, triângulo, maracas, pandeiro, zabumba, pratos, etc.