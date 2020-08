Banda Sinfônica anuncia programação de ‘lives’ para agosto

A Banda Sinfônica Municipal ‘Professor Gunars Tiss’, de Nova Odessa, inicia na próxima segunda-feira (10) a sexta edição do projeto ‘Concertos em Lives’. As apresentações, que são transmitidas ao vivo pelo Facebook, começaram em março com objetivo de levar músicas populares e eruditas a pessoas isoladas por conta da pandemia de Covid-19.

Nesta edição, serão dez shows ao vivo entre os dias 10 e 19 de agosto. As transmissões ocorrerão em dois horários: às 12h e às 16h, com o revezamento de 38 músicos divididos em oito grupos – sete quintetos e um trio. A divisão da banda atende às regras sanitárias vigentes, que determinam quarentena no Estado de São Paulo, sem aglomerações em espaços públicos e privados e com distanciamento social para conter o avanço da doença.

A apresentação de estreia será realizada na segunda, às 12h, pelo quinteto de saxofones formado pelos músicos Marco Aurélio Filier Júnior (saxofone alto/soprano), Kevin Cristiano Martins (saxofone alto), Alexandre Lemos Costa e Denis Roberto Rodrigues Cruz (saxofone tenor) e Marcelo Louback (saxofone barítono). Para os concertos deste mês, o auditório do Paço Municipal foi escolhido como cenário. Até então, as lives ocorriam no saguão.

Por conta da pandemia, não haverá presença de público. Os interessados poderão acompanhar e fazer comentários nas páginas www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e www.facebook.com/bandanovaodessa (veja a programação completa abaixo).

Outra novidade é que, além das ‘lives’, a Banda Sinfônica de Nova Odessa vai divulgar concertos gravados. “Gravaremos oito apresentações e, por meio de processo de edição, criaremos quatro concertos ampliados que serão divulgados em datas a serem definidas”, explicou o regente da banda, maestro Márcio Beltrami. Segundo ele, o objetivo é promover a diversificação do formato e de horários para atingir outros públicos.





Confira a agenda de concertos de agosto





Segunda (10), às 12h – Quinteto de saxofones

Segunda (10), às 16h – Quarteto de clarinetas e percussão

Sexta (14), às 12h – Quinteto de metais

Sexta (14), às 16h – Trio de palhetas duplas

Segunda (17), às 12h – Quinteto de metais

Segunda (17), às 16h – Quarteto de flautas e percussão

Quarta (19), às 12h – Quarteto de clarinetas e percussão

Quarta (19), às 16h – Quarteto de metais e percussão