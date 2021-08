Banda Municipal de Nova Odessa aposta no rock

Sob a regência do maestro Márcio Beltrami, a Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa Professor Gunars Tiss realiza nesta segunda-feira (02/08) o Concerto Digital Momento do Rock. O evento será transmitido ao vivo, às 20h, pelo Facebook da banda – https://www.facebook.com/bandanovaodessa/ –, a partir das dependências do Teatro Municipal Divair Moreira. Em virtude das restrições determinadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, não haverá presença de público no local.

O Concerto Digital Momento do Rock apresentará músicas de cantores e grupos que marcaram a trajetória do rock. No repertório estão “A Tribute To Elvis” (arranjo de James Christensen); “A Tribute To John Lennon” (arranjo de Jerry Nowak); “The Police On Stage” (arranjo de Stephan Schwalgin); Metal – “Iron Man – Black Sabbath, Scorpions, Ozzy Osbourne” (arranjo de Sean O’Loughlin); “The Rolling Stones: A World Tour” (arranjo de Ken Dye); “Raul Seixas In Concert” (arranjo de Edivaldo de Paula).

Desde o início do ano, os concertos da Banda Sinfônica Municipal têm sido feitos exclusivamente pela internet. “Suspendemos as apresentações presenciais mas temos realizados “lives” com repertórios temáticos que têm sido muito elogiadas, com grande aceitação por parte do público”, explicou o maestro Márcio Beltrami.

No último dia 19 de julho, a Banda apresentou uma homenagem online ao futebol. Em junho, foram transmitidas duas edições do Concerto Digital Junino, uma com músicas dos “arraiás” e outra com o melhor do forró. Em abril, ganharam destaques as apresentações do Projeto “Música de Câmara” e os concertos em comemoração ao “Dia das Mães” e ao “Aniversário da Cidade”. Em março, houve o “Concerto Digital Especial pelo Dia Internacional da Mulher”.

Atualmente, a Banda Sinfônica Municipal conta com 38 de um total de 44 integrantes. Seu repertório é eclético, indo do erudito ao popular e abrangendo todos os gêneros musicais. Além das apresentações na cidade, participa de diversos eventos regionais, estaduais e nacionais, levando o nome de Nova Odessa para todo o Brasil.

HISTÓRIA

Criada em 1987, a Banda Sinfônica de Nova Odessa foi nomeada “Professor Gunars Tiss” em 1998. É mantida pela Prefeitura e vem se consolidando como uma referência cultural da cidade. Foi nove vezes campeã estadual (1994, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 e 2004) e bicampeã nacional de bandas (1999 e 2000). Em 1997, sagrou-se campeã do Concurso Pró-Banda, da Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo.

Em maio de 2001, lançou seu primeiro CD, “Encontro com a Música”, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal. Em 2006, lançou o segundo CD, “A Música Modo Quartal do Nordeste Brasileiro”, com obras do compositor Normando Carneiro da Silva e que serviu para sua tese de doutorado em Portugal. Em 2007, veio o terceiro álbum, em parceria com a Funarte, servindo de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura.