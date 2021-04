Banda CO2 zero encerra temporada de ações ambientais

Anteriormente as ações estavam marcadas para ocorrer em parques e praças da cidade de Santa Barbara d’ Oeste, mas devido a pandemia e o Plano São Paulo, as ações foram transferidas para as plataformas sociais da banda que gravou todas as apresentações mantendo a interação com o público que recebia informações em tempo real e durante as ações seguintes.

A ultima ação gravada no dia 18 de abril, poderá ser vista nas plataformas digitais da banda nos dias 4 e 6 de maio, sempre às 19 horas e também na página do Facebook da Secretaria de Cultura e Turismo /culturasbo.

” Fechamos mais um ciclo que iniciamos há 13 anos, mais de uma década tocando e cantando sobre as ações ambientais para várias gerações por onde passamos,” disse o idealizador da banda e engenheiro elétrico, José Carlos Armelin.

Para a realização das ações, foram construídas carretas acopladas as biciGretas (homenagem a ativista Greta Thunberg) que fizeram o transporte de todos os equipamentos da banda até o local onde estava instalado o palco móvel denominado SOL

A presença dos roadies (técnicos) da Banda, como o músico, Fábio Meloni e o coordenador do movimento Pedala Sbo, Eduardo Vale, amigos da CO2 Zero, foram responsáveis por toda a logística de transportar os equipamentos, assim como a montagem e a geração da energia através dos pedais das biciGretas e placas solares.

Ao todo foram 6 ações ambientais durante os meses de março e abril e ainda falta a realização da Oficina de Energia Segurança Veicular proposto pelo Pedal Sustentável que deverá ocorrer no dia 15 de maio se o Plano São Paulo permitir.

“Já temos pessoas inscritas no nosso link, estamos pensando na forma mais segura de realizarmos a oficina que vai facilitar o dia a dia de muitos profissionais”, afirmou e engenheiro elétrico, José Carlos Armelin, também responsável pelo projeto Pedal Sustentável.

As Ações Ambientais da banda CO2 Zero, foram realizadas de acordo com as 17 metas da agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), lançada há seis anos no acordo de Paris. Ao todo foram 4 ações dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como; Mudanças Climáticas, Água, Terra (em comemoração ao Dia Mundial da Terra 22 de abril) e Energias Renováveis (oficina).