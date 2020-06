Band afasta Lacombe após programa com direitistas

Um ano depois da estreia, o programa Aqui na Band sofreu intervenção da direção da emissora e será totalmente reformulado. Os apresentadores Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista foram afastados, bem como o diretor-geral e criador da atração, Vildomar Batista. Profissionais da produção deverão ser demitidos ainda nesta quinta (25). A partir de hoje, são exibidas reprises.

A recém contratada Mariana Godoy e mais um apresentador devem assumi-lo na semana que vem ou na seguinte.

A intervenção é consequência de uma briga interna com da área de Entretenimento com Jornalismo por causa de pautas tendenciosas em favor do presidente Jair Bolsonaro.