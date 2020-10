Entrou no banco pra roubar o extintor

Um homem foi preso em Americana esta segunda-feira depois de um crime inusitado. Ele entrou em um banco para roubar um extintor de incêndio. Isto mesmo. No banco. Extintor.

A Polícia Militar de Americana recebeu informações de que um homem vestindo um moletom preto, com as mangas e o capuz camuflados, entrou dentro do setor de autoatendimento de um banco, onde furtou um extintor de incêndio. Toda a ação foi vista pela empresa de segurança do local, que de imediato acionou o 190. Em ronda pelo bairro, o homem foi avistado carregando consigo o extintor, o mesmo recebeu voz de prisão em flagrante delito.

Lhe foi dada a opção de pagar uma fiança de R$1.000,00, porém isso não aconteceu, sendo o indivíduo recolhido a cadeia local. Após policialpadrao.com.br