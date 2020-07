Banco Mercedes-Benz oferece condição especial em julho

O Banco Mercedes-Benz, líder em todos os segmentos de atuação, oferece mais uma condição especial para a aquisição de veículos comerciais durante todo o mês de julho. Na compra de caminhões, ônibus e linha Sprinter 0km da Mercedes-Benz, os clientes irão pagar a primeira parcela apenas em fevereiro de 2021, após os seis meses de carência nos financiamentos.

“Apoiar os nossos clientes, sobretudo em um período repleto de desafios como esse, vem sendo nossa principal missão – por isso optamos por continuar a oferecer a nossa campanha de seis meses de carência para veículos comerciais. As empresas e motoristas autônomos, com esta carência, poderão ter acesso a um financiamento com condições que permitem ajustar seu fluxo de caixa para pagamentos das parcelas e, consequentemente, vão poder expandir seus negócios ou dar continuidade ao seu trabalho com mais tranquilidade”, afirma Diego Marin, diretor Comercial do Banco Mercedes-Benz.

Para caminhões e ônibus, a condição especial está disponível em duas modalidades: no BNDES Finame TFB, com prazo de 60 meses, sem necessidade de entrada para Pessoa Jurídica; e no CDC, com prazo de 36, 48 ou 60 meses, também sem necessidade de entrada para Pessoa Jurídica. Em ambas as modalidades, a entrada para Pessoa Física é de 20%. No BNDES Finame TFB, são elegíveis as empresas que comprovem Receita Operacional Bruta de até R$ 300 milhões por ano.

A linha Sprinter também conta com seis meses de carência no CDC, com 20% de entrada para Pessoa Física e Jurídica para o prazo de 42 meses. Todas as condições estão sujeitas à análise e aprovação de crédito pelo Banco Mercedes-Benz.

Além da condição de seis meses de carência, é possível se beneficiar ainda da isenção da alíquota de IOF para operações contratadas até 2 de outubro de 2020, conforme decreto publicado em 3 de julho de 2020, no Diário Oficial da União.

Novidades no portfólio Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz lançou recentemente o Novo Actros, que chegou ao mercado brasileiro como o caminhão mais inteligente, conectado, eficiente e seguro do Brasil. Essa linha de extrapesados traz inéditas tecnologias de segurança ativa que são de série e evitam acidentes, como o ABA 5 – único do País que identifica veículos, pedestres e objetos à sua frente e freia sozinho, caso o motorista não tome a ação necessária –, Ponto Cego, Fadiga e o Programa Eletrônico de Estabilidade ESP. Além disso, também tem os já conhecidos Controle de Proximidade e Assistente de Faixa de Rolagem. Além de todas essas inovações, o Novo Actros também é conhecido como o primeiro caminhão digital do Brasil.

Outro importante lançamento recente da marca foi a nova Sprinter Van Passageiro 19+1 com entrada pela porta dianteira. Dando continuidade à nova linha da Sprinter, a Mercedes-Benz segue trazendo novidades focadas nos principais interesses do mercado, com soluções inovadoras e configurações de produtos. Nessa versão, o modelo traz ainda mais conforto, segurança, potência, robustez, além de equipamentos de série, como o sistema eletrônico de estabilidade ESP adaptativo, Assistente Ativo de Frenagem (ABA – Active Brake Assist), Assistente de Fadiga, Assistente Ativo de Frenagem, direção elétrica, piloto automático, Keyless Start, novos compartimentos e entrada USB-C disponíveis em todas as fileiras.

Informações sobre estas e outras condições de financiamento, bem como sobre os produtos do Banco Mercedes-Benz, podem ser acessadas no site: https://www.bancomercedes-benz.com.br.

O Banco Mercedes-Benz

O Banco Mercedes-Benz, desde 1996 no Brasil, atua no segmento de veículos comerciais (caminhões, ônibus e linha Sprinter) e de automóveis de passeio da marca Mercedes-Benz e é líder em financiamento em todos os segmentos de atuação. O Banco Mercedes-Benz também oferece produtos de seguro integrado e prestamista para os planos de financiamentos de seus clientes, além de financiar os estoques de seus concessionários.

A instituição está presente no país por meio de suas regionais em São Paulo (SP), Recife (PE) e Porto Alegre (RS). A sede fica na cidade de São Paulo, no Centro Empresarial do Aço. No total, emprega 280 colaboradores e atende a mais de 220 concessionários da marca.