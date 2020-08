Banco do Povo Paulista já está funcionando no prédio do É Pra Já

A unidade do Banco do Povo Paulista voltou a funcionar no último dia 14 no prédio do É Pra Já, na região de Nova Veneza, em Sumaré. O convênio assinado com a Prefeitura de Sumaré é de cinco anos, de acordo com publicação no Diário Oficial. O BPP é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico que oferece empréstimos com taxas de juros abaixo da média de mercado. Isso propicia a abertura de novos negócios e a expansão de empreendimentos existentes, além de gerar empregos e fortalecer a economia local. Entre os requisitos, é necessário residir ou ter negócio no município há mais de 2 anos e não possuir restrições cadastrais.

O programa foi criado para fomentar o desenvolvimento socioeconômico, promover o empreendedorismo e criar oportunidades de empréstimos com condições especiais e prestações que cabem no bolso. A linha de crédito limitada em até R$ 8.100,00, por exemplo, poderá ser parcelada em até 36 meses, com taxas de juros de 0.35% a 1% ao mês – menores que as praticadas nas instituições financeiras convencionais. O crédito é destinado para investimento: compra de máquinas e equipamentos, reforma ou ampliação de estabelecimentos, produtos para comercialização, matéria-prima e insumos, veículos utilitários e maquinários agrícolas, animais vivos para engorda ou leiteiros, aquisição de franquias, etc.

A expectativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sumaré é atender cerca de 20 solicitações mensalmente. “O Banco do Povo Paulista retoma o atendimento num momento importante para a economia e credita valores aos empreendedores que precisam desse aporte para investir. Toda solicitação está sujeita a análise. Pela norma, somente empreendedores residentes no município há, pelo menos 2 anos, ou que possuam negócio formal na cidade, podem solicitar crédito na unidade de Sumaré”, explicou o secretário municipal Claudio Padovani.

Além do microcrédito produtivo, o órgão também operacionaliza a linha de crédito do Sebrae – a chamada Juro Zero – exclusivo para MEI que participou do Super MEI. Nesse caso, está disponível a quantia de R$15.000 (que pode ser solicitada uma única vez) e o valor poderá ser parcelado em até 25 vezes, com juro zero para o pagamento em dia das parcelas. Outra linha de crédito ofertada é a Empreenda Rápido para aqueles que possuem o certificado de participação dos treinamentos do Empreenda Rápido – MEI, ME, Ltda, EPP e Eireli. O valor do crédito é de até R$21.000 (parcelados em até 36 vezes) com taxas de juros mensais a partir de 0,35%.

O Banco do Povo de Sumaré funciona no mesmo prédio do É Pra Já, na Avenida Brasil, n° 201, Nova Veneza, em Sumaré. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Mais informações e orientações sobre qual a melhor linha de crédito a ser solicitada, documentos necessários e dados que devem conter no orçamento podem ser obtidas pelo telefone 3399.5643.