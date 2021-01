Banco de Sangue necessita dos tipos O positivo e negativo

O Banco de Sangue do Hospital Municipal “Doutor Waldemar Tebaldi”, em Americana, está precisando com urgência dos tipos O negativo e positivo, cujos estoques estão zerados. Para evitar aglomeração e garantir que a doação seja realizada com segurança, a instituição está agendando a coleta por meio do aplicativo “Sangue Amigo”, que pode ser baixado nos sistemas IOS e Android. A doação também pode ser agendada diretamente pelo telefone 3468-1739.

Diante da urgência da situação, o doador do tipo O pode comparecer ao local mesmo sem agendamento. A doação pode ser realizada às segundas, terças, quintas e sextas, das 8 às 11h30.

Para ser um doador é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar mais que 50 kg e estar em plena condição de saúde. Para fazer a doação não é preciso estar em jejum, porém o doador não poderá ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas que antecedem a doação; não poderá ter fumado nas duas horas antecedentes e também não poderá ter passado por cirurgias nos últimos meses.

Caso o doador tenha sido submetido à tatuagem ou aplicação de piercing, deverá aguardar por 12 meses, a contar da data do procedimento, para poder realizar a doação.

Para quem faz uso de algum medicamento, é fundamental ligar antes e informar o setor. No momento da doação é preciso levar um documento original com foto. O banco de sangue está localizado na Avenida da Saúde, nº 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.