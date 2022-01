Banco de Sangue de Americana necessita de todos os tipos sanguíneos

O Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana faz um apelo à população para que doem sangue porque os estoques de todos os tipos sanguíneos encontram-se baixos neste momento.

Para evitar aglomerações, a doação está sendo feita por meio de agendamento no aplicativo Sangue Amigo, que pode ser baixado no celular pelo sistema operacional iOS ou Android, ou pelo telefone 3468-1739. Vale ressaltar que muitas pessoas agendam a doação e não comparecem no dia e horário combinado, o que acaba gerando transtornos, principalmente tirando a vaga de outra pessoa que poderia estar colaborando com o Banco de Sangue.

Para ser um doador é preciso:

Não estar em jejum;

Estar bem de saúde;

Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação;

Não fumar duas horas antes;

Pesar mais que 50 kg;

Idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos deve vir junto do responsável legal);

Repouso mínimo de seis horas na noite anterior da doação;

Evitar alimentos gordurosos;

Trazer documento com foto.

Nessa época de pandemia, o Ministério da Saúde baixou uma normativa com regras para os doadores que estão com suspeita ou confirmação de Covid-19 ou tiveram contato com alguém infectado ou suspeito.

– Pessoas com diagnóstico ou suspeita de covid-19 e que apresentam doença sintomática deverão ser consideradas inaptas por um período de 10 dias após a completa recuperação;

– Pessoas que apresentam um teste diagnóstico para SARS-CoV-2 positivo, mas permanecem assintomáticas, deverão ser consideradas inaptas por um período de 10 dias da data da coleta dos exames;

-Pessoas que tiveram contato próximo a um caso confirmado de covid-19 durante o seu período de transmissibilidade nos últimos 10 dias ou com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico ou laboratorial deverão ser consideradas inaptas pelo período de sete dias após o último contato com essas pessoas;

-Pessoas que permaneceram em isolamento voluntário ou indicado por equipe médica devido a sintomas de possível infecção pelo SARS-CoV-2 deverão ser consideradas inaptas pelo período que durar o isolamento.

O Banco de Sangue do Hospital Municipal fica na Avenida da Saúde, nº 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima. A entrada do local é separada do restante do hospital. Portanto, não há contato com outros pacientes. O doador deve comparecer ao local com máscara e sem acompanhante.