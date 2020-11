Bancada evangélica triplica de tamanho em Americana

A bancada evangélica recuperou força e triplicou de tamanho em Americana para a próxima legislatura. Longe de ser uma das principais apostas dentro do PSDB, o pregador Vagner Malheiros era o único representante do bloco obteve 1.114 votos e entrou na rabeira do partido- na última das 3 vagas.

VEJA LISTA DE TODOS ELEITOS EM AMERICANA

Pastor Miguel Pires (Republicanos), que teve 882 votos, foi outro que dependeu da boa chapa do partido para entrar na segunda vaga dos eleitos da legenda.

Já o Cantor Marcos Caetano (PL) 630 votos foi o vereador eleito em Americana com a mais baixa votação. Seu partido foi outro que teve boa chapa e conseguiu eleger dois candidatos.

O QUE ESPERAR DELES– Malheiros teve um mandato bastante tímido, com algumas pautadas voltadas ao combate à violência infantil- foi conselheiro tutelar. Pastor Miguel aparenta ter um perfil mais pop, mas não indica maior radicalismo no debate. Já Caetano andou bastante com a ministra Damares Alves, que tem pauta mais radical, mas trabalhando na base talvez não tenha força ou ímpeto para propor certos debates.